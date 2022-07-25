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В Таллин прибыли корабли военно-морской группы НАТО

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Фото: пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны
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Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт Таллина для демонстрации присутствие альянса в Балтийском море и пополнения запасов перед следующим заданием. Об этом рассказали в пресс-службе главного штаба эстонских Сил обороны.

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«Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе. В результате таких визитов мы находим всё больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками», — приводит пресс-служба слова заместителя командующего ВМС Эстонии Йохана-Элиаса Сельямаа.

Сообщается, что голландский штабной корабль (который является флагманом группы) HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real пришвартовались утром 25 июля в Старом порту Таллина. Третий корабль, британский танкер RFA Tidesurge, пришвартовался в порту Мууга под Таллином.

Уточняется, что у командиров кораблей запланирована встреча с руководством Сил обороны Эстонии, а у экипажа будет возможность пополнить припасы перед новым заданием.

Ранее, 21 июля, глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что своими поставками оружия НАТО раздувает противостояние в регионе.

27 июня помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что Украина планировала разместить базы НАТО в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. По его словам, для этого были выбраны Мариуполь, Бердянск и Купянск.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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