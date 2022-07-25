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Путин проводит совещание с членами правительства РФ

Мантуров заявил о запуске масштабного производства высокочистого неона
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

Начиная совещание, глава государства отметил, что основная тема — развитие авиаотрасли.

При этом он также обратил внимание на кратную разницу в уровнях запасов и экспорта высокочистого неона, который необходим для радиоэлектронной промышленности.

«Мы в последние годы активно занимаемся восстановлением, развитием нашей радиоэлектронной промышленности. В этой связи важен один вопрос, без которого развивать эту отрасль сложно. Имею в виду производство высокочистого неона. У нас 30% мировых запасов сырья и всего лишь 1% в международных поставках этого газа на мировые рынки», — сказал он.

Путин поинтересовался о предпринимаемых правительством действиях, которые повлияют на ситуацию.

В свою очередь вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров доложил, что на базе МГТУ им Н.Э. Баумана запущено полномасштабное производство высокочистого неона.

«Этот газ является критически важным для производства мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих чипы с топологическим размером менее 180 нанометров. Хотел бы отметить, что коллектив института реализовал поставленную нами задачу всего за три с половиной месяца», — сказал он.

По его словам, новые мощности будут использовать российское сырье.

Кроме того, Мантуров подчеркнул, что в настоящее время в России производится более 30% мировых объемов неоно-гелиевой смеси. На новой площадке планируется вырабатывать порядка 70 тыс. куб. м неона в год, что будет соответствовать 10% глобального рынка. В следующем году планируется нарастить производство неона до 180 тыс. куб. м и обеспечить почти четверть мировых потребностей.

В начале июня стало известно, что до конца года Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона. К таким газам относятся аргон, гелий и другие. Они используются для производства полупроводников, из которых, в свою очередь, делают микросхемы. Как следует из постановления правительства, экспорт газа будет доступен только по решению кабмина, на основании предложений Минпромторга.

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