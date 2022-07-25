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Политолог оценил вероятность обсуждения темы зерна на заседании СБ ООН 29 июля

Политолог Денисов: на заседании СБ ООН 29 июля вряд ли будет обсуждаться вопрос, связанный с экспортом зерна
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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На заседании Совета Безопасности ООН, которое намечено на 29 июля, вряд ли будет обсуждаться вопрос экспорта зерна, скорее всего, пройдет лишь традиционный обмен мнениями. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Точно можно говорить о том, что вряд ли будет обсуждаться вопрос, связанный с экспортом зерна, так как в том механизме, который прописан в настоящий момент, не предусмотрено каких-то четких, жестких сроков по формированию наблюдательных комиссий. Сейчас всё находится в стадии создания или формирования, ни о каких результатах [для обсуждения] в пятницу речи быть не может», — отметил он.

Эксперт предположил, что, скорее всего, пройдет традиционный обмен мнениями. Как напомнил Денисов, в рамках данного института в последнее время идут взаимные обвинения, в связи с чем чего-то интересного от предстоящего Совбеза вряд ли можно ожидать.

«Мы же знаем, что пять постоянных членов Совета Безопасности обладают правом вето (Россия, Китая, Великобритания, США и Франция. — Ред.), причем позиции этих членов до такой степени сейчас разнятся, что говорить о каком-то консолидированном решении не приходится», — заключил политолог.

О том, что СБ ООН 29 июля проведет заседание, посвященное Украине, стало известно из дополнительной программы работы Совета Безопасности на июль.

Как рассказал источник ТАСС в организации, Совбез может рассмотреть резолюцию в поддержку соглашений об экспорте зерна.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Российский министр отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет. Гутерриш, в свою очередь, назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за всё время пребывания на посту.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

По словам министра обороны России, подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.

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