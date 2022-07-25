Политолог оценил вероятность обсуждения темы зерна на заседании СБ ООН 29 июля
На заседании Совета Безопасности ООН, которое намечено на 29 июля, вряд ли будет обсуждаться вопрос экспорта зерна, скорее всего, пройдет лишь традиционный обмен мнениями. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
«Точно можно говорить о том, что вряд ли будет обсуждаться вопрос, связанный с экспортом зерна, так как в том механизме, который прописан в настоящий момент, не предусмотрено каких-то четких, жестких сроков по формированию наблюдательных комиссий. Сейчас всё находится в стадии создания или формирования, ни о каких результатах [для обсуждения] в пятницу речи быть не может», — отметил он.
Эксперт предположил, что, скорее всего, пройдет традиционный обмен мнениями. Как напомнил Денисов, в рамках данного института в последнее время идут взаимные обвинения, в связи с чем чего-то интересного от предстоящего Совбеза вряд ли можно ожидать.
«Мы же знаем, что пять постоянных членов Совета Безопасности обладают правом вето (Россия, Китая, Великобритания, США и Франция. — Ред.), причем позиции этих членов до такой степени сейчас разнятся, что говорить о каком-то консолидированном решении не приходится», — заключил политолог.
О том, что СБ ООН 29 июля проведет заседание, посвященное Украине, стало известно из дополнительной программы работы Совета Безопасности на июль.
Как рассказал источник ТАСС в организации, Совбез может рассмотреть резолюцию в поддержку соглашений об экспорте зерна.
22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Российский министр отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет. Гутерриш, в свою очередь, назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за всё время пребывания на посту.
Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.
По словам министра обороны России, подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.