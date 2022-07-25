Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза

Польша не согласна делиться газом с другими странами Евросоюза. Об этом 25 июля на пресс-конференции заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

«То, что предложила Европейская комиссия, — новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях — попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — сказала она.

Министр уточнила, что хранилища в стране в настоящее время уже заполнены и «все потребности удовлетворены в отличие от 11 государств Европейского союза». Кроме того, по ее словам, Польша уже значительно сократила потребление газа в этом году.

Она заявила, что трудно обсуждать обязательные механизмы, «подготовленные за несколько дней на коленках в Еврокомиссии», которые вынуждают страны идти на обязательное сокращение потребления энергоресурса.

«Не только мы не можем с этим согласиться, но и Греция, Испания, Португалия, Кипр и Мальта также против таких решений. Есть и другие страны, у которых есть возражения против отдельных положений этого документа», — приводит ее слова журнал Do Rzeczy.

Ранее в этот день стало известно, что представители министерства энергетики Франции не поддержали план Еврокомиссии по сокращению в странах Евросоюза спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. Кроме того, Греция намерена выйти из этого плана.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 25 июля призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено также ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.