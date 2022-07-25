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Курский губернатор заявил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины

Губернатор Курской области Старовойт: село Алексеевка подверглось обстрелу со стороны Украины
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Фото: commons.wikimedia.org
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Находящееся на границе с Украиной село Алексеевка в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил в понедельник, 25 июля, губернатор региона Роман Старовойт.

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«В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений среди гражданских объектов нет.

Накануне сообщалось, что в Курской области до 8 августа продлили «желтый» уровень террористической опасности. Как отмечал глава региона, за две последние недели в области не было выявлено случаев диверсий и терактов, однако ситуация остается напряженной.

Жителей призвали быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и обнаруженных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) по номеру 112.

Курская область на протяжении нескольких месяцев подвергается атакам со стороны Украины. Так, 20 июля, военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. В начале месяца обстрелу подвергся Глушковский район. Повреждения тогда получили восемь жилых домов и объекты инфраструктуры. Кроме того, пострадали церковь и водонапорная башня в поселке Попово-Лежачи.

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