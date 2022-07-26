Испугать перспективой

В России с 25 июля ввели уголовную ответственность — до двух лет лишения свободы — за систематическое вождение без прав. Прежде всего это касается ситуаций, когда за управлением автомобилем поймают человека, ранее лишенного водительских прав.

Подобное ужесточение — адекватная мера. Ведь очень часто именно такие автолюбители становятся виновниками ДТП. Практика езды без прав особенно распространена в сельской местности, где уровень контроля за ситуацией на дорогах со стороны правоохранительных органов гораздо ниже, чем в крупных городах.

В законодательстве, безусловно, осталось разное наказание за вождение без прав в зависимости от конкретной ситуации. Так, если водитель просто забыл удостоверение дома, то ему по-прежнему грозит лишь устное предупреждение от инспектора ГИБДД или административный штраф в 500 рублей. Мягкость такой меры воздействия вполне объяснима: как правило, забывчивый водитель управляет транспортным средством абсолютно легально.

Более серьезное наказание до 25 июля было предусмотрены в том случае, если человек не имеет водительского удостоверения вообще или был его лишен. В соответствии со статьей 12.7 КоАП, нарушителю грозил штраф до 15 тыс. рублей или арест на 15 суток. Но недобросовестных водителей санкция не останавливала. Как показывает моя практика, людей не так уж и пугает перспектива административного ареста. Кроме того, для многих граждан, особенно систематически водящих автомобиль без прав, такая сумма штрафа не является существенной.

Мне, в силу профессиональной деятельности, неоднократно приходилось сталкиваться с лицами, которые были лишены водительских прав, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но они не усваивали урок, преподанный им системой правосудия, и продолжали разъезжать по дорогам. Стоит ли говорить, что и от пагубной привычки они не избавлялись.

Теперь таким гражданам будет грозить гораздо более суровое наказание — вплоть до двух лет лишения свободы. И, на мой взгляд, эта мера позволит сократить как число нарушителей, так и количество ДТП. Всё же далеко не каждому гражданину хочется получить судимость там, где этого вполне можно избежать.

Ужесточение законодательства, впрочем, далеко не во всех случаях является единственным инструментом профилактики преступлений и правонарушений. Гораздо важнее обеспечить неотвратимость наказания. То есть правоприменительная практика должна находиться на реально высоком уровне. Но достижение этой цели потребует решения сразу нескольких задач.

Во-первых, необходимо обеспечить более активное присутствие на дорогах как сотрудников ДПС, так и технических средств. Во-вторых, важнейшую роль будет играть противодействие коррупции в органах внутренних дел. К сожалению, еще с советского времени профессия «гаишник» в представлении большинства граждан была одной из наиболее коррумпированных. Пока борьба с взятками в органах МВД не выйдет на качественно новый уровень, вряд ли можно будет говорить о результативности борьбы с подобными нарушениями. Ведь те, у кого есть деньги и связи, будут и далее избегать ответственности, за исключением лишь совсем вопиющих случаев.

И, в-третьих, потребуется повысить контроль за выдачей водительских удостоверений, продажей автомобилей, каршерингом.

В России действительно наблюдается очень сложная ситуация с соблюдением ПДД. Автомобильные аварии происходят регулярно и каждый год уносят жизни тысяч людей. Только в 2021 году в них погибло почти 15 тыс. человек. 280 тыс. человек были лишены водительских прав.

В то же время вносить изменения в ПДД довольно сложно. Это объясняется тем, что автовладельцев в стране очень много и власть опасается негативной реакции общества на ужесточение мер наказания.

Кроме того, внесение изменений в ПДД требует очень кропотливой работы с привлечением широкого круга специалистов — это и правоведы, и «практики», и сотрудники ГИБДД, и автомобильные инженеры, и инженеры-дорожники. Но иного выхода, кроме как корректировать правила в соответствии с вызовами и рисками современной ситуации на дорогах, у нас нет.

Автор — адвокат

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