Лаврова на пресс-конференции вновь «перебили» павлины

Павлины попытались помешать пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Конго Жан-Клода Гакосо. В африканской республике 25 июля эти птицы перекрикивали как выступающих, так и журналистов.

Впрочем, внимания на птиц министры не обращали и продолжали отвечать на вопросы.

Лавров прибыл в Конго 24 июля с рабочим визитом. До этого, 23 июля, он побывал в Египте. После Конго глава МИД РФ посетит также Уганду и Эфиопию.

Ранее, 13 мая, павлины, живущие на территории правительственной резиденции в Душанбе, также прерывали своим криком пресс-конференцию Лаврова. По завершении пресс-подхода он в шутку посоветовал обсудить оставшиеся вопросы с ними.