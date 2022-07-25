Задержанная за убийство в Кудрово показала следствию свои действия

Женщина, подозреваемая в убийстве 44-летней Веры Руновой в Кудрово Ленинградской области, в ходе следственного эксперимента показала, как совершила убийство. Кадры 25 июля поступили в распоряжение «Известий».

В беседе со следователями 49-летняя Алиса Ш. пояснила, что жертва закричала, когда увидела ее, так как испугалась. Также она продемонстрировала следователям рост убитой.

«Я не целилась ни в голову, ни в тело, раздался выстрел, было очень громко», — сказала женщина

После выстрела жертва упала, заключила она.

Убийство в Кудрово произошло 21 июля, тело погибшей нашли на лестничной площадке многоэтажного дома.

Предполагаемую убийцу зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах виден выход подозреваемой из подъезда на Венской улице, где утром обнаружили труп. По предварительным данным, погибшая скончалась после выстрела в голову.