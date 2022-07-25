Австрийский депутат обвинил украинских олигархов в разжигании конфликта

Евросоюзу необходимо ввести санкции в отношении украинских олигархов. Такое мнение 25 июля высказал депутат Национального совета Австрии Мартин Граф.

«Требую от властей ЕС ввести санкции против украинских олигархов: конфисковать их яхты, активы и другое имущество и направить эти средства на помощь украинским беженцам и компенсацию гражданам ЕС потерь из-за санкций», — написал он на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам парламентария, именно богатейшие люди Украины виновны в развязывании военных действий.

«Это люди, которые буквально высосали все соки из Украины. И сегодня за это платят не они, а граждане Украины и всех стран Европы. Они последовательно финансировали каждый из режимов на Украине, не оглядываясь на моральную составляющую и экономические проблемы, которые принес стране этот скачок от смены правительств и партий», — пояснил Граф.

Украинские олигархи в том числе финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов, отметил он.

«У меня вопрос к европейским политикам: почему им всё сходит с рук? Не потому ли, что украинские олигархи решают свои проблемы привычным для них способом — взятками? Сегодня они наслаждаются жизнью в Европе. По сути, эти люди должны быть наказаны за всё, что они сделали с Украиной, а теперь и со всем миром», — написал депутат.

Он добавил, что отказ от введения санкций в отношении украинских олигархов будет де-факто подтверждением коррупции в высших эшелонах власти ЕС.

Ранее, 14 июня, экс-боец территориальной обороны Дмитрий Пономаренко заявил «Известиям», что Украиной правит олигархическая хунта, которая наживается на простых гражданах страны. По его словам, заводы уничтожаются, а пенсионерам не хватает средств для оплаты услуг ЖКХ. Олигархи распродали всё и захватили власть, подчеркнул он.

Москва с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводил военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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