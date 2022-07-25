Реклама
Прямой эфир
Мир
Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию
Мир
Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону
Мир
Зеленский уволил командующего спецоперациями Украины
Мир
Британцы не захотели проводить «Евровидение-2023» вместо Украины
Мир
Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза
Мир
Лаврова на пресс-конференции вновь «перебили» павлины
Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра
Мир
В Черногории пожаловались на слабый турпоток из-за отсутствия граждан РФ
Мир
В МЧС России рассказали об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Мир
Охрану Валенсы усилили после его слов о России
Экономика
Цены на газ в Европе превысили $1850 за тысячу кубометров
Сюжет:

Австрийский депутат обвинил украинских олигархов в разжигании конфликта

Австрийский депутат обвинил украинских олигархов в разжигании конфликта и потребовал от ЕС санкций
0
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюзу необходимо ввести санкции в отношении украинских олигархов. Такое мнение 25 июля высказал депутат Национального совета Австрии Мартин Граф.

Не до меха: европейские шубы запылились из-за антироссийских санкций
Владельцы фабрик и магазинов переживают худшие времена в истории

«Требую от властей ЕС ввести санкции против украинских олигархов: конфисковать их яхты, активы и другое имущество и направить эти средства на помощь украинским беженцам и компенсацию гражданам ЕС потерь из-за санкций», — написал он на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам парламентария, именно богатейшие люди Украины виновны в развязывании военных действий.

«Это люди, которые буквально высосали все соки из Украины. И сегодня за это платят не они, а граждане Украины и всех стран Европы. Они последовательно финансировали каждый из режимов на Украине, не оглядываясь на моральную составляющую и экономические проблемы, которые принес стране этот скачок от смены правительств и партий», — пояснил Граф.

Украинские олигархи в том числе финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов, отметил он.

«У меня вопрос к европейским политикам: почему им всё сходит с рук? Не потому ли, что украинские олигархи решают свои проблемы привычным для них способом — взятками? Сегодня они наслаждаются жизнью в Европе. По сути, эти люди должны быть наказаны за всё, что они сделали с Украиной, а теперь и со всем миром», — написал депутат.

Он добавил, что отказ от введения санкций в отношении украинских олигархов будет де-факто подтверждением коррупции в высших эшелонах власти ЕС.

Ранее, 14 июня, экс-боец территориальной обороны Дмитрий Пономаренко заявил «Известиям», что Украиной правит олигархическая хунта, которая наживается на простых гражданах страны. По его словам, заводы уничтожаются, а пенсионерам не хватает средств для оплаты услуг ЖКХ. Олигархи распродали всё и захватили власть, подчеркнул он.

Москва с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводил военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022