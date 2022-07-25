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В Совфеде прокомментировали выведение гривны из обращения в Херсонской области

Сенатор Ковитиди: гривна умерла вместе с Украиной
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Решение военной администрации Херсонской области о выведении гривны из оборота отвечает финансовой безопасности региона, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом она заявила в понедельник, 25 июля, в беседе с «Известиями».

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«Гривна умерла вместе с Украиной. Доллар окончательно растоптал национальную валюту украинцев», — подчеркнула политик.

Ковитиди напомнила о заявлениях Национального банка Украины, согласно которым с начала января регулятор продал уже более «$1 млрд из резервов, чтобы сдержать ослабление гривны», ставшей худшей валютой развивающихся стран. Ослабление гривны вызвало неизбежный рост инфляции, которая к Новому 2023 году составит на Украине более 30%, отмечает сенатор. По ее словам, рост цен и безработица в стране лишь усугубят экономический, продовольственный и энергетический кризис.

«Просьбы киевских властей об отсрочке платежей на Западе не слышат, поскольку США и их западным партнерам не до Украины <...> Необходимо понимать, что растущий доллар сейчас невыгоден даже США, где инфляция уже перевалила за 9%, чего не было больше 40 лет. В США понимают, что укрепление доллара является проинфляционным фактором для всей мировой экономики, котировки многих биржевых товаров номинированы в американской валюте», — добавила Ковитиди.

При этом в России «кипение мирового финансового котла и озноб американского доллара» ощущается не так сильно, считает политик.

Ранее в этот день замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе украинская гривна будет выведена из оборота. По его словам, украинская валюта быстро обесценивается, что делает ее непривлекательной для расчетов. Вместо нее будет использоваться только российский рубль.

Бивалютная зона в Херсонской области была введена в регионе 23 мая. 31 мая Стремоусов заявил, что на территории региона рубль введен в полноценный оборот. Торговые точки обязаны продавать товары в рублях и гривнах.

29 июня в Херсонской области был изменен курс гривны. Она стала стоить 1,5 рубля вместо 2 рублей за одну единицу.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных 15 марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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