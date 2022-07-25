Лавров исключил препятствия для проведения операции из-за сделки по зерну

Зерновая сделка не помешает РФ продолжить проведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Конго Жан-Клодом Гакоссо в понедельник, 25 июля.

Лавров указал, что подписанные в Турции соглашения по вывозу зерна не предусматривают остановку спецоперации. При этом он подчеркнул, что препятствия для вывоза зерна с территории Одессы отсутствуют.

«И представители Секретариата ООН, между прочим, если я правильно понимаю, вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов», — сказал Лавров.

23 июля Минобороны России сообщило об уничтожении украинского военного корабля и склада с поставленными из Соединенных Штатов Америки ракетами Harpoon. Высокоточным оружием удалось вывести из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

22 июля глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тем временем делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.