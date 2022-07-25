«Единая Россия» утвердила федеральный проект «Za Самбо»

Президиум генерального совета «Единой России» совместно с Всероссийской федерацией самбо утвердил федеральный партийный проект «Za Самбо». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе организации.

«Цель проекта — развитие, популяризация и пропаганда самбо на территории Российской Федерации, как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры», — прокомментировал инициативу глава Всероссийской федерации самбо, заслуженный тренер России Сергей Елиссев.

Проект планируется реализовать до 2026 года. За это время предполагается усовершенствовать законодательство в сфере спортивного досуга детей и подростков, оказать содействие строительству и реконструкции залов самбо, а также организовать работу секций в сельских территориях.

На должность координатора проекта «Za самбо» вынесена кандидатура Елисеева, а на должность председателя — Андрея Турчака — секретаря генсовета партии, первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) открылась первая школа самбо в рамках проекта «Самбо в школы». Помимо ознакомления с единоборством школьники республики впервые смогут участвовать и в профессиональных состязаниях. Соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией самбо, которое предусматривает реализацию проекта в ДНР, было подписано 20 апреля в Донецке. Оно предполагает обучение детей и тренеров, обеспечение спортинвентарем и шефство над школами.