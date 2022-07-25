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«Газпром» получил от Siemens документы по турбине для «Северного потока»

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Немецкая компания Siemens передала российской госкомпании «Газпром» документы по ремонту турбин от властей Канады, но они оставили у российской стороны ряд вопросов. Об этом в «Газпроме» сообщили 25 июля.

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По его данным, переданные документы после их изучения не сняли ранее озвученные риски и вызвали дополнительные вопросы.

«Кроме того, со стороны «Газпрома» по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая», — отмечается в Telegram-канале «Газпрома».

Российская сторона для решения остающихся вопросов опять запросила у Siemens необходимые документы.

24 июля появилась информация о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Это позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

В июне российская компания была вынуждена снизить транзит газа по «Северному потоку», так как Канада из-за антироссийских санкций не возвращала одну из турбин после ремонта.

Из-за сложившейся ситуации пострадала Германия. Приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение о возвращении турбины принято и оно было трудным.

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