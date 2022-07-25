Реклама
Прямой эфир
Мир
Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию
Мир
Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону
Общество
Спецслужбы РФ задержали члена украинской агентурной сети под Херсоном
Мир
Британцы не захотели проводить «Евровидение-2023» вместо Украины
Мир
В США заявили о стратегической «ловушке России» для западных стран на Украине
Мир
Франция выступила против плана ЕК по сокращению потребления газа в ЕС
Общество
В Гидрометцентре предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму
Мир
Лавров исключил препятствия для проведения спецоперации из-за сделки по зерну
Общество
IKEA возобновила распродажу своих товаров в формате онлайн
Мир
Охрану Валенсы усилили после его слов о России
Экономика
Цены на газ в Европе превысили $1850 за тысячу кубометров

Две новые набережные открылись во Владивостоке

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке после благоустройства открылись набережные в районе Второй Речки и на улице Татарской. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе городской мэрии.

На набережной Арсеньева (в районе Второй Речки) в 2021 году установили лежаки, обустроили пешеходную зону и спортплощадку. Работы по благоустройству территории еще не закончены — вскоре на ней появятся спуски к воде, детская зона и другие элементы.

На набережной на Татарской были установлены лежаки, качели, гамаки, навесы, раздевалки. Также там обустроили пешеходные дорожки и детскую площадку. Однако свой окончательный вид набережная тоже еще не приобрела.

В 2022 году на некогда пустынной прибрежной территории на Татарской планируется установить уличные душевые, игровую площадку для подростков и малые архитектурные формы, создать спортивную зону.

В феврале этого года замглавы Владивостока Азат Ислаев заявил, что набережная на Татарской является «малой долей развития большой набережной Амурского залива», протяженность которой, предварительно, составит около 40 км.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022