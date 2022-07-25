Две новые набережные открылись во Владивостоке

Во Владивостоке после благоустройства открылись набережные в районе Второй Речки и на улице Татарской. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе городской мэрии.

На набережной Арсеньева (в районе Второй Речки) в 2021 году установили лежаки, обустроили пешеходную зону и спортплощадку. Работы по благоустройству территории еще не закончены — вскоре на ней появятся спуски к воде, детская зона и другие элементы.

На набережной на Татарской были установлены лежаки, качели, гамаки, навесы, раздевалки. Также там обустроили пешеходные дорожки и детскую площадку. Однако свой окончательный вид набережная тоже еще не приобрела.

В 2022 году на некогда пустынной прибрежной территории на Татарской планируется установить уличные душевые, игровую площадку для подростков и малые архитектурные формы, создать спортивную зону.

В феврале этого года замглавы Владивостока Азат Ислаев заявил, что набережная на Татарской является «малой долей развития большой набережной Амурского залива», протяженность которой, предварительно, составит около 40 км.