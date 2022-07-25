Экономист назвал условия возобновления инвестиций Китая в Россию

Положение с сокращением инвестиций Китая в Россию может измениться в случае ослабления напряженности в геополитике и в отношении антироссийских санкций либо при появлении фактических способов их преодоления. Об этом заявил «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в понедельник, 25 июля.

«Когда возможны такие изменения и в чем они будут выражаться, сказать невозможно», — сказал он.

Ранее в этот же день издание Financial Times со ссылкой на доклад Центра зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае сообщило, что с начала года Китай не инвестировал в российские проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Отмечалось, что Пекин сосредоточил свое внимание на отношениях с Ближним Востоком. За первое полугодие этого года крупнейшим партнером КНР стала Саудовская Аравия. Стороны заключили соглашения на $5,5 млрд, а в 2021 году китайская сторона инвестировала больше $10 млрд в инфраструктурные проекты в Ираке.

«Один пояс — один путь» в 2010-х годах объединил проекты «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Программа призывает к выработке новых механизмов партнерства, стимулированию экономического процветания вовлеченных стран, укреплению культурных обменов и связей во всех областях между разными культурами, а также содействию миру и устойчивому развитию.

Гойхман отметил, что с 2013 года в рамках проекта «Один пояс — один путь» Китай вложил в РФ свыше $30 млрд. Причем именно Россия по географическому положению находящаяся между КНР и Западом, выступает одним из ключевых звеньев данного проекта и его возможных бенефициаров, подчеркнул он.

Однако теперь финансовые вложения, поставки многих товаров в Россию чреваты для китайских государственных и частных инвесторов наложением вторичных санкций, сворачиванием хозяйственных отношений с партнерами из США, Европы, Японии.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев также связал снижение инвестиций Пекина в РФ с санкциями в моменте.

Он отметил, что китайцам выгоднее офтейк контракты — о продаже/закупке товара, который еще не произведен. То есть выгоднее просто покупать сырье (возможно, через пару прокладок в виде трейдеров), а не инвестировать в проекты по добыче, заключил Габуев.

Несмотря на затишье в инвестиционной сфере Китай и Россия укрепляют сотрудничество в других областях. Так, 6 июля сообщалось, чтоРФ стала лидером по поставкам нефти в КНР — импорт в мае этого года вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом. Китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec и трейдер ZhenHua Oil «активизировали закупку более дешевой российской нефти» и поставки из Ирана и Венесуэлы, сократив покупку из Западной Африки и Бразилии.

20 июля агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая сообщило, что второй месяц подряд Россия становится крупнейшим поставщиком нефти в КНР. В июне импорт российской нефти в эту страну составил 7,29 млн т, что на 10% выше, чем в год назад. В мае — 8,42 млн т.

Из Саудовской Аравии Пекин получил 5,06 млн т нефти, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.