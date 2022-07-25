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В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция сенатора Андрея Клишаса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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27 июля в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

На пресс-конференции речь пойдет об итогах работы комитета в весеннюю сессию, ключевых законодательных инициативах, а также о планах работы на предстоящую осеннюю сессию.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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