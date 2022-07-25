Lada Vesta NG лишилась 1 года гарантии

Автомобиль Lada Vesta NG лишился 1 года фирменной гарантии. Об этом паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» социальной сети «ВКонтакте» сообщил 25 июля.

Традиционно гарантийный срок на новые автомобили производства АвтоВАЗа моделей Vesta, Xray, Granta и Largus составляет 36 месяцев или 100 тыс. км. В зависимости от того, что наступит ранее.

По информации ресурса, для новой модели Vesta NG автозавод, который намерен приступить к выпуску модели в 2023 году, обозначил другие гарантийные условия. Автомобили Lada Vesta NG будут обеспечены гарантийными обязательствами на условиях 2 года, или 100 тыс. км пробега.

Почему было принято такое решение «Нетипичный АвтоВАЗ» не сообщает.

Паблик напомнил, что гарантийные обязательства изготовителя действительны при своевременном и обязательном выполнении потребителем планового технического обслуживания автомобиля в уполномоченных организациях изготовителя.

25 июля стало известно, что доля Lada на российском рынке новых автомобилей превысила 30%. За третью неделю июля 2022 года в РФ было продано 2607 новых легковых автомобилей Lada, что составляет 31,8% от общего объема, сообщило агентство «Автостат».