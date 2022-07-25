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Французы раскупили запасы горчицы из-за риска дефицита

Глава сети магазинов E.Leclerc Леклерк: французы раскупили запасы горчицы из-за риска ее дефицита
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Фото: Global Look Press/Jürgen Pfeiffer
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Во Франции в июне жителями были скуплены все запасы горчицы из-за риска дефицита продукта. Такое заявление сделал президент французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк.

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«На фоне возможного дефицита горчицы французы в июне раскупили весь запас горчицы, рассчитанный до декабря в нашей сети», сказал он в понедельник, 25 июля, в эфире France Info.

17 июля доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев предрек начало мирового голода в 2023 году. Он подчеркнул, что планета столкнется с нехваткой продовольствия, если не будет налажена поставка зерна и удобрений из России.

Днем ранее во Франции заявили о риске остановки производств из-за дорогого газа. По словам специалиста консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Яна Дольбо, высокие цены на газ и электричество удвоятся в 2023 году.

Как подчеркнул экономист Александр Лосев 9 июня, ситуация на мировом рынке продовольствия будет развиваться от плохого к худшему, причем всё усугубляется подступающим финансовым кризисом. По словам экономиста, произошло это в том числе из-за локдаунов на фоне пандемии коронавируса, энергокризиса, который сейчас только усугубился антироссийскими санкциями, и из-за роста стоимости удобрений.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин указал на то, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает, по словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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