Охрану Валенсы усилили после его слов о России
Бывший президент Польши Лех Валенса пришел в церковь в сопровождении двух телохранителей. Об этом сообщил на своем сайте 25 июля польский портал Super Express.
Ранее у польского политика был один охранник и один водитель. Охрану 79-летнего политика усилили после обращения его сына Ярослава, пишут журналисты.
Как уточняется в публикации, он обратился к польским властям якобы из-за опасений за политика, который ранее заявлял о необходимости сократить население России. В РФ такие слова вызвали волну возмущения. В соцсетях обвинили польского деятеля в призыве в геноциду.
12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Валенсы, предложившего «расчленить» Россию и сократить ее население до 50 млн человек, не могут повлиять на суверенитет РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Валенса рассуждает, как серийный маньяк Андрей Чикатило.
Днем ранее Валенса призвал реформировать политический строй в России и организовать восстания народов. По его мнению, безопасность в мире можно обеспечить только путем «расчленения» страны и снижения численности ее населения.
Политик признал заинтересованность Запада в расширении НАТО и Евросоюза, и подчеркнул, что их способ расширения власти — «демократический и легитимный».
В тот же день первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров напомнил, что экс-президент Польши — бывший электрик Гданьской судоверфи, который «волею судьбы» возглавил оппозиционный властям профсоюз «Солидарность». Однако руководящая должность не помогла чиновнику повысить интеллект, счел Джабаров.