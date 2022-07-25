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Более 8,5 млн направят на строительство трех спортплощадок в Приморье

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В Приморском крае в 2022 году установят три новые спортивные площадки шаговой доступности. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 8,5 млн рублей, сообщает краевое министерство физической культуры и спорта.

По данным ведомства, к 1 сентября оборудованные по стандартам ГТО комплексы доставят в село Центральное Шкотовского района, село Покровка Октябрьского округа и поселок Кировский одноименного района.

Установка площадок входит в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы, пишет ИА PrimaMedia.

«Малобюджетные спортивные площадки по месту жительства и учебы идеально подходят для тренировок и занятий на свежем воздухе. На специальном полимерном покрытии установят шведские стенки, турники для подтягиваний, перекладины для отжиманий, скамьи для выполнения упражнений на пресс и наклоны», — рассказала руководитель центра тестирования ГТО Приморья Екатерина Коротун.

Коротун также отметила, что создание новых комплексов позволит увеличить число жителей региона, занимающихся спортом.

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