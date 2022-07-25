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В Германии массово останавливается производство из-за скачка цен на газ

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Всё большее число предприятий на территории Германии отказываются от производства или приостанавливают деятельность. Торгово-промышленная палата ФРГ (DIHK) в своем отчете от 25 июля назвала причиной рост цен на газ.

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Так, из-за подорожания энергоносителей были вынуждены сократить производство или только собираются это сделать 16% предприятий. Под сомнение будущую конкурентоспособность Германии ставят 63% организаций из 3,5 тыс. опрошенных. Сокращение потребления газа в промышленных масштабах наблюдается из-за отключения оборудования.

«Это вызывающие тревогу цифры. <...> Многим компаниям остается только закрыться или перенести производство в другие места», — процитировала пресс-служба президента DIHK Петера Адриана.

21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что опасается народных волнений из-за высоких цен на газ. По ее словам, в том случае, если Германия не выдаст отремонтированную турбину для «Северного потока», страна не сможет оказывать военную поддержку Украине.

В тот же день газета Bild сообщила, что большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее. По данным социологов, больше всего экономят воду поддерживающие партию зеленых.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

В ответ на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся только по военной инфраструктуре.

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