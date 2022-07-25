В Приднестровье выступили за продолжение миротворческой миссии России в регионе

Народ Приднестровья выступает за продолжение российской миротворческой миссии в регионе. Об этом заявил в понедельник, 25 июля, официальный представитель непризнанной республики в России Леонид Манаков.

«Народ Приднестровья никогда ни при каких обстоятельствах не высказал какие-либо другие мнения, как только за Россию, вместе с Россией, и исключительно высоко ценит именно миротворческую деятельность. И мы говорим и настаиваем на том, чтобы миротворческая деятельность, конечно, продолжалась», — сказал Манаков в ходе круглого стола в Общественной палате РФ на тему «Тридцатилетие российской миротворческой миссии в Приднестровье».

В этот же день глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия за три десятилетия не исполнила взятые на себя обязательства и не способствовала скорейшему урегулированию конфликта. В этой связи Россия имеет все основания сохранять присутствие миротворцев в Приднестровье, несмотря на попытки молдавских властей ее свернуть, подчеркнул Игнатьев. По его словам, миротворческая миссия в республике продолжится до полного урегулирования конфликта.

При этом он добавил, что миротворческая операция находится под постоянным политическим давлением.

Миротворцы РФ были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.

Между тем, как рассказал 21 июля директор второго департамента СНГ МИДа Алексей Полищук, молдавские пограничники многократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, направлявшихся в Приднестровье для пополнения миротворческого контингента.

Тогда же первый замначальника главного штаба Сухопутных войск РФ Игорь Сокоренко отдельно подчеркнул, что молдавская сторона всеми возможными способами старается не допустить новых поставок российской военной техники и оборудования в Приднестровье.

В МИД РФ в июле также заявляли, что обеспокоены тенденциями отхода Кишинева от нейтралитета и сближением Молдавии с НАТО. В частности, отмечалось, что, поставляя Молдавии всё больше оружия, НАТО раздувает противостояние в регионе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В республике опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.