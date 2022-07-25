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Два человека пострадали в ДТП на улице Профсоюзной в Тюмени

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В Тюмени в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали два человека. Об этом порталу «Наш город» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла днем 25 июля на улице Профсоюзной. По данным Госавтоинспекции, около дома № 70 столкнулись легковые Toyota и «Лада Веста». Причиной стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Оба получили травму головы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 25 июля в Липецке произошла авария с двумя пассажирскими автобусами. В результате происшествия пострадали 15 человек.

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