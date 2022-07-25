Два человека пострадали в ДТП на улице Профсоюзной в Тюмени
В Тюмени в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали два человека. Об этом порталу «Наш город» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Авария произошла днем 25 июля на улице Профсоюзной. По данным Госавтоинспекции, около дома № 70 столкнулись легковые Toyota и «Лада Веста». Причиной стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Оба получили травму головы.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее 25 июля в Липецке произошла авария с двумя пассажирскими автобусами. В результате происшествия пострадали 15 человек.