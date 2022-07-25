В Москве открыли новое здание ОМВД по Даниловскому району

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник, 25 июля, новое здание отдела полиции по Даниловскому району.

«Один из более чем десятка новых объектов, которые мы сейчас строим по программе, находится здесь на ЗИЛ — хорошие условия работы для нашей полиции, для того чтобы они могли заниматься и спортом, и стрелковой подготовкой, и работать с жителями, и, конечно, обеспечивать их безопасность», — цитирует градоначальника агентство городских новостей «Москва».

До переезда в новое здание ОМВД по Даниловскому району размещался в небольшом двухэтажном строении 1931 года постройки на улице Автозаводская, дом 15, стр. 2.

Новое здание райотдела находится на улице Автозаводская, дом 23, стр. 123. Оно было возведено по индивидуальному проекту, пишет «Москва 24».

Переезд сотрудников в новое здание на улице Автозаводской прошел в июле 2022 года.

Ранее в этот день на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что строительство станции «Марьина Роща» второго маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-2) завершат к концу года.