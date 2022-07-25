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Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с гексаном в Славянске

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Киев планирует подорвать емкости с токсичным веществом гексаном общим объемом более 120 т на масложировом комбинате в Славянске. Об этом 25 июля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, в результате взрыва может появиться токсичное облако, которое распространится более чем на 10 км и накроет все жилые районы города, а также близлежащие села. Из-за этого погибнут десятки тысяч мирных граждан и украинских солдат.

Как пояснил Мизинцев, гексан оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает головокружение, сонливость, поражение периферической нервной системы, угнетение центральной нервной системы, онемение ног и раздражение глаз.

Более того, гексан может самовоспламениться при 23–38 градусах, в то время как в Донбассе сейчас аномально высокая температура воздуха.

«Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления — обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи. Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты», — сообщил генерал-полковник.

Данная провокация запланирована для того, чтобы обвинить Россию и Донецкую Народную Республику (ДНР) в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ, отметил Мизинцев.

Минобороны РФ призвало ООН, Международный комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на Киев для предотвращения катастрофы.

Ранее, 22 июля, генерал-полковник рассказывал, что в подконтрольной Киеву Константиновке украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца. По его словам, боевики планируют взорвать их при отступлении из города.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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