Адвокат оценил введение уголовного наказания за регулярное вождение без прав

Введение уголовного наказания в России за систематическое вождение без прав позволит сократить число нарушителей и ДТП, заявил в понедельник: 25 июля, адвокат Тимур Харди.

Как пояснил юрист, до вступления изменений в законодательстве, в соответствии со статьей 12.7 Административного кодекса РФ, нарушителю грозил штраф до 15 тыс. рублей и вплоть до ареста на 15 суток. Однако эта санкция не работала, добавил он.

«Во-первых, как показывает моя практика, людей не так уж и пугает перспектива административного ареста, а во-вторых, для многих граждан, особенно систематически водящих автомобиль без прав, такая сумма штрафа не является существенной», — пояснил Харди «Известиям».

Таким образом, ужесточение законодательства в сфере надзора за вождением транспортных средств является естественной реакцией на ДТП.

«Ведь очень часто, именно автолюбители, лишенные прав, становятся зачинщиками дорожных происшествий. Теперь такие граждане будут привлекаться к уголовной ответственности и, на мой взгляд, эта мера позволит сократить количество, как нарушителей, так и ДТП. Всё же далеко не каждому гражданину хочется получить уголовную судимость там, где этого вполне можно избежать», — подчеркнул адвокат.

Ранее в этот день стало известно, что с 25 июля водителей, которые систематически садятся за руль без прав, ожидает уголовная ответственность. Это связано со вступлением в силу ст. 264.3 Уголовного кодекса (УК) РФ, передает Федеральное агентство новостей.

Теперь максимальный срок наказания — два года.

По данной статье уголовная ответственность последует не только за управление автомобилем без прав, но и другими транспортными средствами, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме того, в силу вступила ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав. За такое правонарушение предусматривается штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов, уточняет Life.Ru.