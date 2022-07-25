Лавров исключил препятствия для проведения спецоперации из-за сделки по зерну

Российская сторона в рамках заключения соглашения по зерну в Стамбуле не брала на себя обязательств прекращать проведение специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Такое заявление в понедельник, 25 июля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе своего дипломатического визита в Конго.

«Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе — нет ничего в обязательствах, которые взяла Россия на себя, что запрещало бы нам продолжать СВО, уничтожая военные цели и инфраструктуру. Представители секретариата ООН (Организации Объединенных Наций. — Ред.) подтвердили такое прочтение документов», — прокомментировал Лавров обвинения Запада в ударе по порту Одессы.

Он также обратил внимание на то, что пораженные Вооруженными силами России объекты расположены в военной части городского порта — целью ВКС были катер и склад боеприпасов с доставленными туда ракетами Harpoon.

«Теперь эти «Гарпуны» нам угроз не представляют, и объективные эксперты подтвердили то, что зерновой терминал находится на значительном удалении от этих целей», — добавил глава российской дипмиссии.

Лавров подчеркнул, что препятствий для вывоза зерна из Одессы нет.

23 июля Министерство обороны РФ доложило о ликвидации украинского военного корабля и склада с поставленными из США ракетами Harpoon. Высокоточным оружием были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.