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МВД России объявило в розыск по статье УК политика и общественного деятеля Леонида Гозмана

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МВД РФ объявило в розыск политика Леонида Гозмана внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Об этом свидетельствует база данных ведомства.

Отмечается, что Гозмана разыскивают по статье УК. При этом не уточняется, о какой статье УК идет речь. Леонида Гозмана Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов в мае.

Кроме того, как пишет 25 июля портал «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова, политик был задержан уже второй раз за месяц. В сообщении отмечается, что политика задержали с помощью системы распознавания лиц в московском метрополитене на станции «Фрунзенская». Там он находился со своим адвокатом.

Ранее Гозмана задержали 15 июля, после чего допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о том, что он не уведомил миграционную службу о получении второго гражданства.

Гражданство Израиля политик получил в 2018 году, но уведомил российские ведомства об этом только спустя год.

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