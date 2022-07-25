МВД России объявило в розыск по статье УК политика и общественного деятеля Леонида Гозмана

МВД РФ объявило в розыск политика Леонида Гозмана внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Об этом свидетельствует база данных ведомства.

Отмечается, что Гозмана разыскивают по статье УК. При этом не уточняется, о какой статье УК идет речь. Леонида Гозмана Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов в мае.

Кроме того, как пишет 25 июля портал «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова, политик был задержан уже второй раз за месяц. В сообщении отмечается, что политика задержали с помощью системы распознавания лиц в московском метрополитене на станции «Фрунзенская». Там он находился со своим адвокатом.

Ранее Гозмана задержали 15 июля, после чего допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о том, что он не уведомил миграционную службу о получении второго гражданства.

Гражданство Израиля политик получил в 2018 году, но уведомил российские ведомства об этом только спустя год.