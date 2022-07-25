В США заявили о стратегической «ловушке России» для западных стран на Украине

Согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой, страны Запада попали в «стратегическую ловушку» России. Такое мнение в понедельник, 25 июля, высказал старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский в статье для American Thinker.

«Логика России носит стратегический характер. Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырье, и теперь у страны огромный профицит бюджета. Конфликт для нее — гигантская воронка для западной экономики, куда утекают ее военные ресурсы», — отметил Марковский.

По его мнению, антироссийские настроения в Европе вскоре дадут свои результаты и континент столкнется с суровой реальностью — холодной и голодной зимой, что неизменно приведет к недовольству населения. Кроме того, экономический коллапс грозит нарушить консенсус Запада в украинском вопросе. В этой связи, считает ученый, время работает на стороне не западных стран, а Москвы.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы в ситуации вокруг Украины выполняют волю Вашингтона в ущерб себе. Прежде всего, это затрагивает экономику и социальную сферу. Такую цену Европа, по его словам, платит за «свободный мир».

О том, что санкционная политика Запада ведет к огромным экономическим потрясениям, 24 июля заявил экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк. Он сказал, что руководство США собственноручно загоняет себя в тупик, вводя новые санкции в отношении России. Подобную политику Запада он назвал иррациональной и разрушительной.

В этом же месяце издание Newsweek написало, что в странах Запада и США нарастают усталость и страх на фоне последствий антироссийских санкций. Отмечалось, что, вводя санкции против Москвы, политики НАТО ожидали, что это нивелирует все достижения в российской экономике за последние 15 лет. При этом санкции не привели к немедленному экономическому коллапсу, как первоначально прогнозировали некоторые эксперты.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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