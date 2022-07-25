«Газпром» получил от Siemens документы по турбине от властей Канады для «Северного потока»

Siemens передал «Газпрому» документы по ремонту турбин от властей Канады, но они оставили ряд вопросов. Об этом в российской компании заявили 25 июля.

«Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Кроме того, со стороны «Газпрома» по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая», — говорится в Telegram-канале «Газпрома».

Российская компания снова запросила у Siemens необходимые документы, чтобы решить остающиеся вопросы.

Необходимые для обслуживания «Северного потока» турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. В связи с этим «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В итоге пострадала Германия. Приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

10 июля стало известно, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение было трудным.

21 июля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию. Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома».

24 июля появилась информация о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Это позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.