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Subaru выпустит в Японии специальную серию купе BRZ

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Фото: Subaru
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Subaru представила специальную версию модели BRZ, приуроченную к десятилетию запуска в серию. Об этом 25 июля сообщило издание carbuzz.com.

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За основу лимитированной серии взяты автомобили комплектации S и Premium, в зависимости от рынка сбыта.

Особых изменений по механике не произошло. Машина развивает мощность 228 л. с. Автомобиль можно будет заказать как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

В салоне автомобиля добавили ярко-синюю строчку по всему автомобилю, чтобы соответствовать окраске кузова World Rally Blue.

Эксклюзивность модели будут подчеркивать логотип «10th Anniversary» на дверных картах. На машине будут черные колеса — одно из отличий от нелимитированных версий модели.

В компании заявили, что будет выпущено всего 200 автомобилей «10th Anniversary».

21 июля в США показали новый Honda Civic Type R. Точных данных по мотору не раскрывают, но по ожиданиям фанатов марки по мощности он будет не меньше, чем предыдущий двухлитровый агрегат с отдачей 306 л. с. Новую модель оснастили обновленной шестиступенчатой механической коробкой передач.

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