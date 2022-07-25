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Лавров заявил о выполнении ЕС воли Вашингтона в ущерб себе

Лавров: страны Европы в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущерб себе
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Страны Европы в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущерб себе. Об этом 25 июля по итогам переговоров с коллегой из Конго заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю, становится ясным с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы», — сказал глава российской дипломатии.

По его словам, такую цену Европа платит за «свободный мир».

Как добавил Лавров, в ходе переговоров он и его коллега Жан-Клод Гакоссо обсудили, как преодолеть искусственно созданный Западом беспредел в мировой экономике.

Семь назло: что будет в новом пакете санкций ЕС против РФ
И на какие ограничения европейцы уже не готовы сами

24 июля экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк сказал, что руководство США собственноручно загоняет себя в тупик, вводя новые санкции в отношении России. Он назвал политику Запада иррациональной и разрушительной. По его словам, она ведет к огромным экономическим потрясениям.

17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об эффекте антироссийских санкций для Евросоюза. По ее словам, эффекта от санкций страны Европы уже дождались, а «Боррель даже этого не знает».

17 июля глава дипломатии ЕС в своем блоге написал, что странам Европы придется подождать, пока эффект от антироссийских санкций станет более заметным.

В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В государствах Запада растут цены, инфляция зашкаливает.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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