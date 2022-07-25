Врач перечислил причины потери обоняния

Искажение запахов или полная потеря обоняния может случиться из-за хронического или некротического насморка, а также при коронавирусе, инсульте и контузии. Об этом 25 июля информационному агентству URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

«Есть такое воспаление в носоглотке, которое называется некротический насморк. Это тяжелое гнойное заболевание, поражающие слизистую оболочку носа изнутри, прям до черноты. Когда заглядываешь в носоглотку, а там черные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая. Когда есть отечность при хроническом насморке, человек часто не чувствует запахов или только резкие. Наиболее яркое проявление нарушения вкуса и обоняния у нас произошло во время эпидемии COVID-19», — рассказал терапевт.

Звонков добавил, что потерю обоняния могут вызывать не только заболевания дыхательных систем. Как пояснил врач, одновременное нарушение обоняния и вкуса может свидетельствовать о нарушении кровообращение в лобной области после специфическом виде инсульта. Врач отметил, что травмы и контузии также могут являться причиной нарушения восприятия вкуса и обоняния.

Ранее, 17 мая, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что нарушения обоняния к концу месяца от начала болезни отмечаются у 10% пациентов, переболевших COVID-19.

13 мая врач-психиатр Вадим Хайкин заявил, что последствиями COVID-19 могут стать различные нарушения работы головного мозга. По словам эксперта, пожилые люди могут испытывать проблемы с памятью и внимательностью даже после легких форм коронавируса. В свою очередь, молодые пациенты с более гибкой и уязвимой психикой чаще жалуются на повышенную тревожность.