Лавров указал на отсутствие преград для экспорта зерна из порта Одессы

Никаких препятствий для экспорта зерна из порта Одессы нет, заявил 25 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части, никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго Жаном-Клодом Гакоссо.

Комментируя удар Вооруженных сил РФ по кораблю и складу украинской армии, Лавров подчеркнул, что эти цели были расположены в отдельной — военной — части одесского порта. Глава МИД РФ указал, что именно в этот склад недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун». Это, по его словам, являлось угрозой для российского Черноморского флота.

Такого же мнения придерживается и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил ранее в понедельник, что удар Вооруженных сил РФ по военным объектам в порту Одессы не должен повлиять на реализацию договоренности об экспорте зерна из Украины.

23 июля в Минобороны РФ сообщили, что в порту Одессы были уничтожены украинский военный корабль и склад поставленных из США ракет Harpoon. Также были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решительно осуждает «нападение России на одесский порт». По его словам, этот удар подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам РФ относительно сделки по экспорту украинского зерна.

За день до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.