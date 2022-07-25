«Газпром» получил от Siemens документы на турбину «Северного потока»

Siemens передал «Газпрому» документы от властей Канады, касающиеся турбин для газопровода «Северный поток». Об этом российская компания сообщила 25 июля.

«Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — сообщается в Telegram-канале компании.

В пресс-службе заявили, что со стороны «Газпрома» по-прежнему остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию. Ограничения также могут повлиять на осуществление срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для компрессорной станции «Портовая».

В связи с этим «Газпром» запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов.

Днем ранее сообщалось о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Она позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

21 июля стало известно, что турбина Siemens задерживается при транзите в Германии. В тот же день вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбинного двигателя из Канады в Германию, однако не уточнил подробности его доставки.

Турбина должна была отправиться в Россию еще 23 июля, однако это не произошло из-за якобы отсутствовавших необходимых документов со стороны «Газпрома».

Поставки газа из России в Германию по «Северному потоку» были снижены до 40% из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада долгое время отказывалась возвращать после ремонта из-за введения западными странами санкций против РФ.