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«Газпром» получил от Siemens документы по турбине для «Северного потока»
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«Газпром» получил от Siemens документы на турбину «Северного потока»

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Siemens передал «Газпрому» документы от властей Канады, касающиеся турбин для газопровода «Северный поток». Об этом российская компания сообщила 25 июля.

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«Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — сообщается в Telegram-канале компании.

В пресс-службе заявили, что со стороны «Газпрома» по-прежнему остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию. Ограничения также могут повлиять на осуществление срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для компрессорной станции «Портовая».

В связи с этим «Газпром» запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов.

Днем ранее сообщалось о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Она позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

21 июля стало известно, что турбина Siemens задерживается при транзите в Германии. В тот же день вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбинного двигателя из Канады в Германию, однако не уточнил подробности его доставки.

Турбина должна была отправиться в Россию еще 23 июля, однако это не произошло из-за якобы отсутствовавших необходимых документов со стороны «Газпрома».

Поставки газа из России в Германию по «Северному потоку» были снижены до 40% из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада долгое время отказывалась возвращать после ремонта из-за введения западными странами санкций против РФ.

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