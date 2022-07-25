Режим ЧС ввели в лесах Югры из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в лесах Ханты-Мансийского автономного округа из-за природных пожаров. Об этом сообщается в понедельник, 25 июля, на сайте правительства Югры.

«Ввести… режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и установить региональный уровень реагирования», — говорится в документе.

По данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, в округе действуют 23 лесных пожара на площади 3420 га, из них локализованы девять, передает RT.

Ранее в этот день в Хабаровском крае из-за дыма от лесных пожаров эвакуировали 61 жителя села Джигда Аяно-Майского района. Сельчан временно вывезли в соседнее село Нелькан. Людей разместили в двух пунктах временного пребывания, развернутых на базе школы и больницы, пишет REGNUM.

Из-за отсутствия дорог людей перевезли в Нелькан на лодках и вертолете. По реке вывезли 43 человека, на вертолете Ми-8 — еще 18. Некоторые из них поселились у родственников и знакомых. Жители Джигды смогут вернуться домой после тушения возгораний.

По данным на утро понедельника, на территории Хабаровского края производится тушение трех лесных пожаров общей площадью 753,3 га. Очаги возникли в Аяно-Майском и Ульчском районах из-за гроз. В ликвидации возгораний задействованы 116 человек и пять единиц техники. Следить за обстановкой и тушить леса помогают четыре воздушных судна.

С 19 июля в Хабаровском крае введен режим ЧС федерального уровня.

В этот же день заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Андрей Коноплев рассказал, что за прошедшие сутки в Якутии удалось потушить семь пожаров, общая площадь которых составила 641 га, сообщает телеканал «360».

В целом по России сильнее всего горят леса в Хабаровском крае, в Якутии и Коми. Режим ЧС введен в семи регионах. Особый противопожарный режим действует в 57 регионах.