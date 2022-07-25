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В Москве второй раз за месяц задержан политик Леонид Гозман

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В Москве 25 июля второй раз за месяц полицейские задержали политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщил портал «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

Задержание произошло в метрополитене российской столицы на станции «Фрунзенская», где Гозман находился вместе с адвокатом. Политика задержали благодаря системе распознавания лиц.

Ранее Гозмана задержали 15 июля, после чего допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о том, что он не уведомил миграционную службу о получении второго гражданства.

Гражданство Израиля политик получил в 2018 году, но уведомил российские ведомства об этом только спустя год.

Как следует из базы МВД РФ, Гозман объявлен в федеральный розыск.

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