В отрасли связали проблемы РФ с закупками тестов на ВИЧ с логистикой

Разница между расчетной потребностью и фактическим количеством приобретенных ВИЧ-тестов в России связана в том числе с изменениями условий в логистике, трудностями с денежными переводами, но пока отказов иностранных фирм от поставок не наблюдается. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в понедельник, 25 июля.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на доклад коалиции по готовности к лечению (ITPC) сообщил, что власти России закупили в 2021 году 2,3 млн тест-систем на ВИЧ, а расчетная потребность составляла 2,8 млн тестов. Аналитики отметили, что РФ зависит от поставок таких тестов из недружественных стран: доля импортных тестов на определение иммунного статуса составляет 97%, на определение вирусной нагрузки — 36,1%, на определение резистентности к лекарствам от ВИЧ — 72%. Тестирование на это заболевание в России проводится бесплатно.

В Минздраве заявили агентству, что субъекты закупают средства для диагностики ВИЧ за счет регионального бюджета — они сами формируют план-график и объем закупки. В ведомстве рассказали, что, согласно постановлению правительства № 552, устанавливающему особенности обращения медизделий, при их дефиците или подобном риске в условиях санкций возможно использовать в закрытых системах неоригинальные расходники без согласия правообладателя. Также можно использовать медизделие, в отношении которого производитель ограничил перечень расходных материалов, с другими зарегистрированными расходниками, если сам производитель подтвердил возможность такого совместного применения.

На данный момент иностранные фармацевтические корпорации, которые поставляют такие тесты, официально не объявляли, что уходят из РФ, подчеркнул Шкуляк. Среди них — Abbott, Beckman Coulter, BD Biosciences и Roche.

Медицинское, в том числе лекарственное обеспечение, всегда выводилось из-под санкций, рассказал он. ВИЧ — это одна из главных проблем современности, поэтому поставки тестов не должны прекратиться, полагает эксперт.

Импортозамещению в тест-системах в РФ сейчас уделяется большое внимание, потому что доля российских тестов в различных областях медицины очень низкая по сравнению с теми объемами, которые производят страны-члены Международной коалиции по готовности к лечению (ITPC), рассказал директор DSM Group. Доля импорта таких систем в РФ составляет более 90%, подчеркнул он.

Для наращивания российского производства ВИЧ-тестов нужны компоненты, реактивы, компоненты и время, добавил специалист.

«Говорить о Китае как о поставщике высокотехнологичных тест-систем не приходится. Это все-таки США — по ВИЧ — и в меньшей степени Европа», — заключил Шкуляк.

В январе «Известия» писали, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали новую тест-систему, которая эффективно и быстро выявляет ВИЧ-инфекцию. Это важное изменение, так как иммуноблоттинг — дорогостоящий и сложный метод, а на получение результатов иногда уходит около недели. Новая методика позволяет получить результат за несколько дней, она дешевле и поможет в итоге в разы увеличить пропускную способность лабораторий.

До прошлого года золотым стандартом подтверждающего контрольного анализа, на основании которого ставится диагноз, был иммуноблоттинг-метод, способный определять, к каким конкретно антигенам ВИЧ у пациента есть антитела. Но в 2021 году в силу вступил новый СанПиН, который приравнял ПЦР к этому методу.