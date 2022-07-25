Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие разных высокотехнологичных направлений

Между вице-премьерами распределено кураторство над развитием различных высокотехнологичных направлений в России. Об этом 25 июля в ходе оперативного совещания сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такое решение принято по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Так, Андрей Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств, интеллектуальных систем управления.

Виктория Абрамченко проконтролирует новые разработки, необходимые для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды.

В зоне ответственности Дениса Мантурова — технологии создания ракетно-космической техники, мобильные сети связи пятого поколения, электронная компонентная база, квантовые сенсоры. Кроме того, он займется технологическим и атомным надзором.

Татьяна Голикова будет курировать вопросы высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий, а также темы поддержки разработок в сфере химической, биологической безопасности и др.

Марат Хуснуллин ответственен за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора.

Александр Новак проследит за технологиями атомной и водородной энергетики, декарбонизацией промышленности и транспорта на основе природного газа.

Дмитрий Чернышенко проконтролирует такие сферы, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения.

«Решение президента о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений — большая ответственность. Предстоит серьезная слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях», — подчеркнул Мишустин, обращаясь к вице-премьерами.

Глава государства 20 июля сообщил, что уход зарубежных компаний из России заставил россиян «шевелиться», и отметил, что пользоваться постоянно иностранными технологиями — значит погружаться в унизительную зависимость от них.

До этого,18 июля, он поручил премьер-министру РФ держать под особым контролем и реализацию высокотехнологичных направлений экономики. Тогда же российский лидер предложил закрепить за каждым направлением ответственного в ранге вице-премьера.

Кроме того, 7 июля Путин заявил, что России нужно стремиться не к импортозамещению, а искать собственные технологические «ключи».