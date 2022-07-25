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Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие разных высокотехнологичных направлений

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Между вице-премьерами распределено кураторство над развитием различных высокотехнологичных направлений в России. Об этом 25 июля в ходе оперативного совещания сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такое решение принято по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Так, Андрей Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств, интеллектуальных систем управления.

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Виктория Абрамченко проконтролирует новые разработки, необходимые для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды.

В зоне ответственности Дениса Мантурова — технологии создания ракетно-космической техники, мобильные сети связи пятого поколения, электронная компонентная база, квантовые сенсоры. Кроме того, он займется технологическим и атомным надзором.

Татьяна Голикова будет курировать вопросы высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий, а также темы поддержки разработок в сфере химической, биологической безопасности и др.

Марат Хуснуллин ответственен за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора.

Александр Новак проследит за технологиями атомной и водородной энергетики, декарбонизацией промышленности и транспорта на основе природного газа.

Дмитрий Чернышенко проконтролирует такие сферы, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения.

«Решение президента о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений — большая ответственность. Предстоит серьезная слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях», — подчеркнул Мишустин, обращаясь к вице-премьерами.

Глава государства 20 июля сообщил, что уход зарубежных компаний из России заставил россиян «шевелиться», и отметил, что пользоваться постоянно иностранными технологиями — значит погружаться в унизительную зависимость от них.

До этого,18 июля, он поручил премьер-министру РФ держать под особым контролем и реализацию высокотехнологичных направлений экономики. Тогда же российский лидер предложил закрепить за каждым направлением ответственного в ранге вице-премьера.

Кроме того, 7 июля Путин заявил, что России нужно стремиться не к импортозамещению, а искать собственные технологические «ключи».

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