Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) пресекла операцию военной разведки Украины, которую курируют спецслужбы государств НАТО, по угону боевых самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.

«Планировалось склонить российских летчиков осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — отметила пресс-служба ФСБ.

При этом контрразведчики РФ получили данные, с помощью которых военные России ударили по нескольким военным объектам Украины.

Разведчики украинской стороны, действуя от имени политического руководства Украины, хотели завербовать военных пилотов РФ за деньги и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС.

Сообщается, что сотрудники спецслужб Украины, а также их пособники вычислены.

18 июля хакеры RaHDit рассекретили россиян, которые сотрудничают с военной украинской разведкой. Один из хакеров заявил, что список получился приличным и он советует людям, которые сотрудничают со спецслужбами Украины, явиться самостоятельно и сдаться, поскольку документ попал к компетентным органам.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Такой шаг был принят из-за обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ЛДНР рассказали об участившихся обстрелах со стороны военных Украины, объявили эвакуацию мирных жителей на российскую территорию и попросили признать республики независимыми. 21 февраля российский лидер подписал соответствующий указ.

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