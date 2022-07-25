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В Гидрометцентре предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Крыму ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Крыму ожидаются опасные погодные явления: сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, рассказал в понедельник, 25 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями».

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По словам специалиста, такая ситуация связана с тем, что в регионе столкнутся холодные воздушные массы с теплым воздухом. Из-за этого произойдет обострение холодного фронта, а по линии этого фронта будет перемещаться воздух, в результате чего высота облаков будет больше 10 км.

«Это предпосылка того, что будут и грозовые явления, и усиление ливней, и град, и шквалистый ветер до 20–25 м/с. При таком ветре ломаются деревья, плохо укрепленные крыши слетают», — подчеркнул метеоролог.

В связи с этим Вильфанд рекомендовал ни в коем случае не находиться на пляже, а автомобили ставить подальше от моря и рек. По его словам, можно также ожидать и штормов.

«Речь идет не о равнинной территории, и хотя горы в Крыму низкие, но ливни, которые выпадают в одночасье, приводят к тому, что горные реки вздуваются, хотя обычно они тихие. Когда речные водные массы приходят к побережью, то вода распластывается и это приводит к негативным последствиям, таким как шторм», — заключил Вильфанд.

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Крыму сообщило, что в ближайшие два дня в республике ожидаются сильные ливни и ветер. В МЧС предупредили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на различных объектах.

23 июля в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. Также в результате мощного ливня река Бзугу вышла из берегов. Непогода коснулась также Хостинского и Центрального районов. Городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148 в районе дублера подтопило, движение транспорта было перекрыто.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

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