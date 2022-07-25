Суд оштрафовал «Гемотест» за нарушение закона о персональных данных

Суд в Москве оштрафовал ООО «Гемотест» на 60 тыс. рублей за нарушение законодательства о защите персональных данных. Об этом стало известно 25 июля.

Решение по делу вынес мировой судья.

«Гемотест» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях. ООО оштрафовано на 60 тыс. рублей, отмечает ТАСС.

Данный пункт этой статьи предусматривает штраф за обработку персональных данных в не предусмотренных законодательством России в области персональных данных случаях.

Роскомнадзор в мае провел внеплановую проверку федеральной сети лабораторий «Гемотест». В итоге было установлено, что злоумышленники скачали из базы данных более 300 ГБ информации с персональными данными клиентов.

Факт хакерской атаки в судебном заседании ответчик признал, отметив, что выгрузка из базы данных происходила небольшими фрагментами, не превышающими 3 Гб. Вину представители ООО не признали и просили суд прекратить дело ввиду отсутствия правонарушения.

На решение суда подана апелляция.

Ранее в июле стало известно, что сервису доставки еды и продуктов на территории России Delivery Club грозит штраф от 60 тыс. до 100 тыс. рублей за нарушение законодательства о персональных данных. 20 мая служба безопасности сервиса объявила об утечке данных о заказах клиентов. Банковских реквизитов утечка не коснулась.

Delivery Club инициировала внутреннее расследование, а также сообщила о намерении провести дополнительный аудит внутренних систем.

19 мая замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер заявил о планах ведомства ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными россиян. По его словам, нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки данных.