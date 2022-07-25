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Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем заявил в понедельник, 25 июля, что подорвался на украинской мине. Его слова приводятся в Telegram-канале издания «Страна.ua».

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Маси Найем являлся украинским адвокатом, который после начала российской спецоперации по защите Донбасса вступил в ряды вооруженный сил Украины (ВСУ). В начале июня он получил тяжелое ранение, наехав на мину.

Теперь же юрист смог рассказать подробности произошедшего. По его словам, мина точно была нероссийская, так как «на тот момент россияне туда не заходили».

По словам Найема, в настоящий момент ведется расследование, в ходе которого будет установлено, кто и зачем поставил ее.

«Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили — это всё расследуется и со временем будет понятно», — сказал он.

Он также отметил, что коммуникация в армии нуждается в улучшении.

«Всё, что касается минных заграждений, минных карт, — это очень серьезные вопросы. Когда мы отходим и на этих минах подрываются русские военные — это хорошо. Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими — это плохо», — считает Маси Найем.

27 июня стало известно, что украинские боевики погибли на донецком направлении, подорвавшись на собственной растяжке из мин. На опубликованных кадрах можно было увидеть, как националисты Украины пробираются сквозь деревья и подрываются на мине.

Ранее, 24 июня, сдавшиеся в плен украинские неонацисты рассказали о стрельбе со стороны своих же сослуживцев. Они пояснили, что командование бросило их в населенном пункте Луганской Народной Республики (ЛНР), а затем вовсе приказало открыть по ним огонь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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