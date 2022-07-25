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Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону

Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону на харьковском направлении
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России пресекли попытку боевиков украинского вооруженного формирования «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении. Об этом 25 июля заявил командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».

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«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны», — цитирует его «РИА Новости».

По словам командира, артиллерия союзных войск, в том числе тяжелая техника, нанесла «Кракену» максимальное огневое поражение, после чего боевики были вынуждены отказаться от плана продавить линию обороны и выдвинуться к границам РФ.

Ранее, 14 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что 13 июля более 200 боевиков «Кракена» отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. По его словам, в ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков.

Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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