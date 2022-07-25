Во «Вкусно — и точка» назвали срок открытия всех ресторанов

Все заведения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», пришедшей на смену McDonald's, планируют открыть в России в сентябре. Об этом в пресс-службе компании рассказали в понедельник, 25 июля.

«Открытие всех предприятий «Вкусно — и точка» произойдет в конце августа — начале сентября. Соответственно, мы ожидаем, что все 850 предприятий «Вкусно — и точка» уже точно откроются в сентябре», — заявили в компании в беседе с Lenta.Ru.

В пресс-службе отметили, что к настоящему времени по всей стране заработало более 300 предприятий «Вкусно — и точка», и каждую неделю продолжают открываться несколько десятков новых предприятий.

Ранее в этот день сообщалось, что в меню сети ресторанов «Вкусно — и точка» добавят аналоги таких блюд, как «Биг Мак» и «Макфлурри», передает «Федеральное агентство новостей».

Несмотря на замену ингредиентов соуса в бургере и технологии производства десерта, аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри» по вкусу не будут отличаться от оригиналов, сообщается на сайте kp.ru.

Также в меню сети ресторанов быстрого питания добавят аналоги детского обеда с игрушкой, сообщается на сайте aif.ru.

Сеть «Вкусно и точка» пришла на смену McDonald's после того, как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

8 июля в открывающихся ресторанах «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картофелем фри: его не будет до осени 2022 года. Как объяснили во «Вкусно — и точка», проблемы с картошкой фри возникли в связи с отказом крупнейших зарубежных производителей поставлять в Россию свою продукцию.