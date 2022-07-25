Актера Александра Ширвиндта выписали из больницы после приступа стенокардии

Актера Александра Ширвиндта выписали из больницы. Об этом 25 июля сообщил художественный руководитель московского Театра сатиры Сергей Газаров.

«Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает. Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава Богу. Не знаю, где именно он отдыхает — может, дома, может, на даче, может, еще где. Он не в больнице», — сказал он «РИА Новости».

По информации агентства, ранее в театре сообщили, что Ширвиндт находится в Боткинской больнице после приступа стенокардии.

В беседе с «Известиями» 18 июля сын актера Михаил Ширвиндт не подтвердил сообщения СМИ о плохом самочувствии отца. Он подчеркнул, что такие новости, неподкрепленные доказательствами, тиражируются в информационном поле каждый год.

Александру Ширвиндту 19 июля исполнилось 88 лет. Он был художественным руководителем Театра сатиры с 2000 по 2021 год. В прошлом году стал его президентом.