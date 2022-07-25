Мосбиржа с 8 августа приостанавливает торги японской иеной
Московская биржа приостанавливает с 8 августа торги японской иеной. Информация об этом появилась 25 июля на сайте торговой площадки.
«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США — японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах», — сказано в заявлении.
Помимо этого, с 8 августа иена не будет действительна в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи.
Там пояснили, что приостановка операций связана с затруднениями и рисками при проведении расчетов в иене в перспективе.
Исполнение обязательств по сделкам, заключенным ранее, а также по сделкам, которые продолжат заключаться до 5 августа, будет проходить в штатном режиме.
13 июля кандидат экономических наук, аналитик Михаил Беляев подчеркнул, что финансовые вложения в иностранную валюту потеряли свою актуальность.