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Греция потребует исключения из плана снижения потребления газа

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Фото: REUTERS
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Греция намерена выйти из плана Европейской комиссии по сокращению потребления природного газа на 15%. Об этом 25 июля заявил представитель правительства Иоаннис Иконому во время брифинга.

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«Правительство будет добиваться на завтрашней встрече министров энергетики ЕС исключения из предложения о сокращении потребления природного газа на 15% за последние 5 лет. Вместо этого мы будем стремиться использовать прошлый год в качестве основы для сравнения. Правительство и премьер-министр Кириакос Мицотакис представили ряд предложений, касающихся энергетического кризиса и цепочки поставок», — цитирует Иконому Skai.

20 июля Еврокомиссия предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% на период с августа 2022 по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы странам — членам ЕС повысить энергобезопасность и снизить зависимость от поставок. Государствам предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Однако предложение ЕК не встретило поддержки среди стран Евросоюза. Так, 20 июля министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что не поддерживает сокращение спроса на газ. Она подчеркнула, что будет защищать интересы деловых кругов королевства.

21 июля в похожем ключе высказался госсекретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба. Он заявил, что предложение ЕК не принимает во внимание различия между странами. Об отказе в этот же день сообщила также Греция.

23 июля Венгрия не поддержала инициативу ЕК, которая выступила с предложением сократить спрос на газ в Евросоюзе на 15%. При этом подчеркивается, что Венгрия проводит переговоры с Россией о дополнительных закупках газа.

Несмотря на такую реакцию отдельных стран, 25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о необходимости сократить потребление газа. Она призвала готовиться к прекращению поставок из России и полному отказу от них не позднее 2027 года.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа и может гарантировать энергобезопасность Европы.

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