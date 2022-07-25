Село в Хабаровском крае эвакуировали из-за дыма от лесных пожаров

В Хабаровском крае из-за дыма от лесных пожаров эвакуировали 61 жителя села Джигда Аяно-Майского района. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Сельчан временно вывезли в соседнее село Нелькан. Люди размещены в двух пунктах временного пребывания, развернутых на базе школы и больницы.

«Для того, чтобы остановить распространение пламени, производятся встречные палы. При направлении ветра в сторону населенного пункта это приводит к дополнительному задымлению. По этой причине и было принято решение временно переселить жителей», — объяснил глава минлесхоза края Максим Гулько.

Из-за отсутствия дорог людей перевезли в Нелькан на лодках и вертолете. По реке вывезли 43 человека, на вертолете Ми-8 — еще 18. Некоторые из них поселились у родственников и знакомых. Пострадавших нет, пишет ИА AmurMedia.

Жители Джигды смогут вернуться домой после тушения возгораний.

По данным на утро 25 июля, на территории Хабаровского края производится тушение трех лесных пожаров общей площадью 753,3 га. Очаги возникли в Аяно-Майском и Ульчском районах из-за гроз. В ликвидации возгораний задействованы 116 человек и пять единиц техники. Следить за обстановкой и тушить леса помогают четыре воздушных судна.

С 19 июля в Хабаровском крае введен режим ЧС федерального уровня.