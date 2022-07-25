Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа
Мир
В ФСБ рассказали о пытавшихся угнать самолеты России украинских разведчиках
Экономика
Мосбиржа приостановит торги японской иеной с 8 августа
Культура
Конкурс «Евровидение-2023» проведут в Великобритании
Мир
В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens
Экономика
Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Мир
В Японии выявлен первый случай заражения оспой обезьян
Недвижимость
В России появятся «цифровые двойники» жилых домов
Мир
На Украине заподозрили в госизмене министров кабмина Януковича
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21

Мишустин распределил новые обязанности вице-премьеров

Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство высокотехнологичных направлений
0
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил 25 июля между вице-премьерами в ходе оперативного совещания кураторство над развитием различных высокотехнологичных направлений.

«По инициативе президента [РФ Владимира Путина] вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений. Это крайне важно в условиях ограниченного доступа к зарубежной продукции. В нашей стране есть всё необходимое, чтобы самостоятельно создавать востребованные экономикой и гражданами решения», — указал Мишустин.

Санкционное гонение: почему 10 тыс. мер против РФ не обвалили экономику
Мишустин на конкурсе «Лидеры России» оценил результаты политики ограничений

Так, Денис Мантуров (по совместительству глава Минпромторга РФ) станет курировать такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети связи пятого поколения, а также займется технологическим и атомным надзором.

Андрей Белоусов будет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения.

Александр Новак будет работать над вопросами технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Также он станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные.

Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора, а Дмитрий Чернышенко будет куратором таких высокотехнологичных направлений, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения.

Виктория Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, для предотвращения ее загрязнения. Татьяна Голикова будет заниматься реализацией высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросами поддержки разработок в области химической и биологической безопасности.

18 июля Путин отметил, что России намеренно закрывают доступ к продуктам высоких технологий, чтобы сдержать ее развитие. Но несмотря на сложившиеся условия, страна не должна пребывать в растерянности, подчеркнул президент. В этой связи он указал на необходимость использовать разработки отечественных компаний.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022